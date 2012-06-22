Надходження від акцизу на алкоголь в січні-травні зросли майже на 15% - до 1,7 млрд грн

15:37, 22 червня 2012
Фінанси
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Надходження від акцизного податку на алкоголь за підсумками січня-травня 2012 року склали 1,7 млрд грн, що на 15% більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року, повідомили УНІАН у прес-службі податкової міліції з посиланням на інформацію начальника відомства Андрія Головача.

За словами А.Головача, за п'ять місяців п.р. надходження до держбюджету від підприємств алкогольної галузі збільшилися на 240 млн грн, в порівнянні з січнем-травнем 2011 року.

«Збільшення надходжень до державного бюджету - це результат тієї війни, яку податкова міліція України оголосила тіньовому ринку алкоголю, - сказав начальник податкової міліції. – Якщо минулого року кількість фальсифікату на алкогольному ринку досягала 20%, то сьогодні так звана «тінь» ледь досягає 10% алкогольної продукції».

Всього з початку 2012 року працівниками податкової міліції вилучено понад 1,7 млн л спирту на суму понад 38 млн грн, з яких можна виготовити до 9 млн пляшок горілки.

Також за 5 місяців п.р. була припинена діяльність 131 незаконного виробництва лікеро-горілчаних виробів, виявлено 370 злочинів, пов'язаних з незаконним виробництвом та обігом підакцизних товарів та марок акцизного податку.

Нагадаємо, раніше податкова міліція України заявляла про намір знищити до кінця року весь тіньовий ринок алкоголю.

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