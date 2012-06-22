Міжбанк п’ятниці: закриття торгів - 8,0835/8,0865 грн/дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0830/8,0890, на 12:00 звузився спред - 8,0860/8,0885. До закриття торгів цінові рівні знизилися до 8,0835/8,0865 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2407/0,2411, на 12:00 ціни піднялися до 0,2422/0,2426. До закриття ціни досягли рівня 0,2430/0,2434. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 33,2698 (+0,3998).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2520/1,2565.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,1215/10,1305, на 12:00 ціни пішли вгору - 10,1460/10,1530. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH відкотилися до рівня 10,1365/10,1440.