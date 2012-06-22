В ювілейному конкурсі «Податки очима дітей-2012» взяли участь понад 30 тисяч робіт

У ювілейному X конкурсі «Податки очима дітей-2012» взяли участь понад 30 тисяч робіт дітей від 9 до 13 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам заявив голова Державної податкової служби України (ДПСУ) Олександр Клименко, підбиваючи підсумки конкурсу.

Всього, за його словами, із запровадження цього конкурсу 10 років тому, надійшло понад 200 тисяч робіт.

«Перш за все, бачення дитини є неупередженим... Вони нам, дорослим, допомагають представити цей яскравий світ і ті завдання, які ми виконуємо, але з тією дитячою творчістю», - зазначив він. Також він упевнений, що шляхом проведення таких конкурсів ДПСУ формує податковою культуру.

Переможців визначали за двома віковими категоріями (9-11 років і 12-13 років), а також у трьох номінаціях: образотворче мистецтво, літературні тексти й декоративно-прикладне мистецтво.

Офіційна церемонія нагородження переможців пройде в АР Крим у вересні 2012 року.