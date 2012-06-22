Нацбанк в п'ятницю вийшов на ринок з продажем валюти по 8,02 грн/дол.

Національний банк Україна (НБУ) сьогодні, 22 червня, вийшов на ринок з продажем валюти по 8,02 грн/дол. і покупкою 7,9925 грн/дол.

Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку з іноземним капіталом.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0830/8,0890, до 12:00 звузився спред 8,0860/8,0885. До закриття торгів цінові рівні знизилися 8,0835/8,0865 грн/дол.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями 10,1215/10,1305, до 12:00 ціни пішли вгору 10,1460/10,1530. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH відкотилися до рівня 10,1365/10,1440.