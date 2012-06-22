У ДПСУ вважають, що зміни до Податкового кодексу спростять ведення бізнесу

Підписаний Президентом України Закон № 4834-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм» значно полегшить діяльність суб'єктів малого та середнього бізнесу, запевняють у Державній податковій службі України (ДПСУ).

«У законі враховано пропозиції податкової служби, істотно спрощуються процедури адміністрування податків і прибираються бюрократичні перешкоди для підприємців», - зазначив голова ДПСУ Олександр Клименко.

Зокрема, цим законом передбачається, що платник єдиного податку отримує можливість міняти ставку оподаткування «на зниження», тоді як у початковому варіанті спрощеної системи дозволявся тільки перехід до вищої категорії.

Крім того, адаптаційний період для підприємців продовжено - до кінця 2012 року до платників єдиного податку не застосовуватимуть жодних штрафних санкцій. Податкова служба рекомендує платникам податків використовувати цей час на вивчення особливостей спрощеної системи оподаткування.

Згідно з прийнятими змінами, добровільна реєстрація платником ПДВ більше не передбачає дотримання спеціальних умов щодо розміру статутного капіталу або вартості активів у розмірі 300 тис. грн, необхідності поставки товарів/послуг платниками ПДВ протягом 12 календарних місяців в обсягах не менше 50% оподатковуваних операцій. Крім того, скорочено терміни видачі свідоцтва платника ПДВ з 10 до 5 календарних днів.

Також нові процесуальні норми трохи скорочують повноваження ДПСУ під час проведення перевірок. Наприклад, згідно зі змінами в законодавство, зауваження до акта перевірки платник податків може подати до податкової інспекції за місцем своєї реєстрації, незалежно від того, яка податкова його перевіряла. Ця ж податкова і буде реагувати на зауваження платника. Ця норма спрощує процедуру оскарження акта перевірки, а також скорочує час, який на неї витрачає платник.

«З боку укладачів міжнародних рейтингів головні претензії до податкової системи України - труднощі в адмініструванні податків і значні витрати часу на спілкування з податковою службою. Тому ми працювали, перш за все, над тим, аби час на спілкування платника податковим інспектором скорочувався, а всі формальності - спрощувалися і прискорювалися», - підкреслив О.Клименко.