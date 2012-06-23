Найближчим часом зарплату військовослужбовців буде значно збільшено, запевняє Тігіпко

Найближчим часом грошове постачання військовослужбовців буде значно збільшено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив віце-прем'єр-міністр України - міністр соціальної політики України Сергій Тігіпко, відповідаючи назапитання журналістів в Севастополі про те, коли офіцери ВМС України одержуватимуть гідну зарплату.

«Змінюється ситуація у військах. Проводитиметься військова реформа, яка обговорювалася на засіданні РНБО України. Передбачається значне підвищення зарплати, дуже значне у зв'язку з переходом на професійну армію», - зазначив С.Тігіпко.

Крім того, за словами міністра, у найближчі півроку пенсії для колишніх військовослужбовців зростуть на 36 відсотків.

«Ми зуміли дуже швидко підняти пенсії. Тільки у березні президент поставив перед нами таку мету. У травні ми вже виплатили підвищені пенсії. З 1 липня всі військові пенсіонери, яких, до речі, дуже багато в Севастополі, почнуть одержувати підвищені пенсії», - запевнив С.Тігіпко.

Він додав, що підвищать пенсії і тим, хто пішов у запас набагато раніше. «Ті пенсіонери, які виходили давно на пенсію, якраз підтягатимуться по своїх пенсіях до тих, хто виходить зараз», - підсумвав С.Тігіпко.

Сьогодні в Севастополі мешкає 19 тисяч військових пенсіонерів.

У п'ятницю під час свого перебування в Севастополі С.Тігіпко поклав квіти до Меморіалу героїчної оборони Севастополя 1941-1942 років з нагоди вшановування пам'яті жертв війни в Україні, побував в лікарні №3, де зустрівся з ветеранами Великої Вітчизняної війни, і провів зустріч з представниками соціальних служб міста.