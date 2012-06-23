Правила внутрішньої торгівлі посилять - Держмитслужба розробила два законопроекти
Державна митна служба України передала на розгляд Міністерства фінансів два законопроекти, які унеможливлюють продаж на митній території незаконно ввезених або непризначених для продажу високоліквідних товарів іноземного виробництва.
Про це в інтерв'ю «Дзеркалу тижня. Україна» повідомив голова Держмитслужби Ігор Калєтнік.
«Пропонується внести зміни до Податкового кодексу і Закону України «Про використання реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування і послуг». Щоб для обліку на складах і в місцях реалізації товарів іноземного виробництва обов’язково використовувалися митні документи, на підставі яких товар був завезений на територію України в режимі імпорту. Законопроекти передбачають обов’язкову вимогу для платників єдиного податку запровадити облік придбання товарів іноземного виробництва, а також здійснювати їх продаж з використанням касових апаратів», - сказав І.Калєтнік.
Крім того, за його словами, пропонується створити єдину систему обліку та контролю товарів між податковою і митницею.
Планується визначити податкові органи контролюючими в тому, що стосується підтвердження набуття товарами іноземного виробництва статусу українських товарів, і передбачити необхідність вказувати у податковій накладній номер і дату вантажної митної декларації при поставці іноземних товарів.
«Така система дозволить забезпечити повну прозорість внутрішньої торгівлі, захистить права легальних виробників, унеможливить великомасштабну контрабанду, контрафактне виробництво і збут такої продукції, оскільки великі партії нелегальних товарів стануть помітними і вразливими для державного контролю. Те, що до ухвалення таких рішень Україна прийшла через 21 рік незалежності, є ознакою того, що легалізація і детінізація економіки - це реальність», - зазначив голова Держмитслужби.
Він підкреслив, що «в країні є політична воля нарешті навести порядок у цьому ключовому питанні».
«Ми зробимо все для ухвалення цих законопроектів. Щоб ви не сумнівалися у наявності політичної волі, Мінфін уже ухвалив перші рішення в цьому напрямку. Уже сьогодні стосовно чотирьох груп товарів, які належать до предметів розкоші, діє обов’язкова вимога про наявність первинної декларації на товар у місцях реалізації. Цей захід торкнувся продажу годинників, дорогоцінних каменів, ювелірних виробів та побутової техніки», - резюмував І.Калєтнік.