Італія пропонує включити друкарський верстат у єврозоні. Німеччина - проти

Глава Німецького федерального банку Йенс Вайдман розкритикував пропозицію прем'єр-міністра Італії Маріо Монті щодо непрямої підтримки кризових країн ЄС європейського стабфонду, повідомляє Deutsche Welle.

«Пропозиція Монті зводиться до забороненого європейським законодавством фінансування держав за допомогою друкарського верстата», - заявив Вайдман в інтерв'ю німецькій газеті Süddeutsche Zeitung.

Виконання вимоги італійського прем'єра означало б «введення спільного поручительства» країн Євросоюзу, а також «підрив фундаментальних принципів європейського валютного союзу», цитує Вайдмана Reuters.

Заочна полеміка глави Бундесбанку та італійського прем'єра є черговим проявом розбіжностей у підходах до вирішення кризи всередині єврозони. Німеччина вже за традицією закликає скорочувати бюджетні витрати в «проблемних країнах», які, в свою чергу, наполягають, що секвестр перекриє їм всі можливості для зростання економіки й спровокує соціальні потрясіння, пише «Газета.Ru».