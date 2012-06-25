Торги на міжбанку в понеділок відкрилися котируваннями 8,0820/8,0880 грн/дол.
10:47, 25 червня 2012Фінанси
0
Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань – 8,0820/8,0880 грн/дол.
Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися до 0,2434/0,2438, котирування по євро-гривні пішли вниз – 10,1105/10,1195. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися до 1,2505/1,2507 (п'ятниця – 1,2535/1,2537).
У п'ятницю, 22 червня, Нацбанк вийшов на ринок із інтервенцією по валютній парі USD/UAH – 7,9925/8,0200.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter