Торги на міжбанку в понеділок відкрилися котируваннями 8,0820/8,0880 грн/дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань – 8,0820/8,0880 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися до 0,2434/0,2438, котирування по євро-гривні пішли вниз – 10,1105/10,1195. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися до 1,2505/1,2507 (п'ятниця – 1,2535/1,2537).

У п'ятницю, 22 червня, Нацбанк вийшов на ринок із інтервенцією по валютній парі USD/UAH – 7,9925/8,0200.