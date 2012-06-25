Кабмін хоче отримати право на додатковий перерахунок військових пенсій
Кабінет міністрів України хоче отримати право на проведення додаткового перерахунку військових пенсій.
Відповідний проект Закону „Про внесення зміни до статті 63 Закону України „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” зареєстровано у Верховній Раді.
Запропонована зміна до закону передбачає, що для недопущення різниці у розмірах пенсії залежно від року призначення та виходячи з фінансових можливостей державного бюджету Кабмін може приймати рішення про проведення додаткового перерахунку пенсії.
У пояснювальній записці зазначається, що збільшення щомісячного преміювання військовослужбовців згідно із наказами керівників державних органів центральної виконавчої влади, де проходять службу військовослужбовці, особи рядового і начальницького складу, не є підставою для перерахунку пенсій.
Перерахунок раніше призначених пенсій здійснюється відповідно до статті 63 Закону „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, якою визначено, що перерахунок раніше призначених пенсій проводиться у разі прийняття рішення Кабінетом міністрів про зміну хоча б одного з видів грошового забезпечення або у зв’язку із введенням нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення.