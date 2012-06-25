В Івано-Франківській області 3106 платників податків скористалися податковими пільгами на 787 млн. грн

В Івано-Франківській області у 1-му кварталі поточного року 3 106 платників податків скористалися податковими пільгами на суму понад 787 млн. грн.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Державній податковій службі в Івано-Франківській області, загальна сума пільг з оподаткування за 1-й квартал п.р. сягнула 787,4 млн. грн.

Зокрема, за податком на додану вартість пільгами у розмірі 466,6 млн. грн скористалися 649 платників. Найбільші суми пільг за цим податком - 164,3 млн. грн застосовано до експортних операцій (нульова ставка), а також 29 млн. грн податку залишено у розпорядженні сільськогосподарських товаровиробників з поставленої продукції власного виробництва.

За податком на прибуток пільги становили 482,2 млн. грн, з яких 447,1 млн. грн - податок, який не сплачено через включення у витрати 1-го кварталу п.р. негативного значення об'єкта оподаткування (збитків) минулого року. Також за платою за землю і акцизним податком пільги застосовано на суму 20,9 млн. грн і 8,2 млн. грн відповідно.

Загалом пільги зі сплати податків у 1-му кварталі п.р. становлять 77% обсягів податкових надходжень до зведеного бюджету Івано-Франківської області. Щодо правомірності використання податкових пільг податківці області проводять відповідну роботу.