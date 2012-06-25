Митниця у І півріччі збільшила перерахування до бюджету на 30 млрд грн - до 60 млрд грн

Державна митна служба України в січні-червні 2012 року переказала до державного бюджету 60 млрд грн, що на 30 млрд грн більше, ніж за аналогічний період 2011 року, і на 52 млрд грн більше, ніж за аналогічний період 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Держмитслужби Ігор Калетник сьогодні на брифінгу.

«У 2012 році за півроку митна служба України здійснила пропуск 140 млн тонн вантажів, 7 млн автомобілів, 2 млн залізничних вагонів, 25 тис. морських суден, 7 тис. річкових суден...», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, надходження митних платежів до держбюджету за січень-квітень 2012 р. склали 38,1 млрд грн, що на 24%, або майже на 7,5 млрд грн, більше, ніж за відповідний період 2011 року.

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