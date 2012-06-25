Калетник допускає об’єднання податкової і митної служб через 5 років або й пізніше

Голова Державної митної служби Ігор Калетник допускає можливість об’єднання податкової та митної служб у єдиний орган у довгостроковій перспективі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу.

«Я думаю, ми можемо в перспективі розглядати питання об’єднання податкової і митної служб, але це може бути через досить тривалий час, через 5 років, може, ще пізніше», - зазначив він.

За словами І.Калетника, для цього необхідно вивчати можливі ризики.

«Сьогодні ніхто не може сказати, яка формула краща. Якби була одна випробувана система, то, мабуть, усі б до неї йшли», - зауважив І.Калетник.

Він нагадав, що на сьогодні митне і податкове відомства вже об’єднали інформаційні бази з метою співпраці. У подальшому планується співпраця митників з податковою міліцією у викритті порушень податкового законодавства.