«Альфа-Банк» купує портфель кредитів Societe Generale Group на 700 млн. грн

"Альфа-Банк" (м. Київ) купує в українських «дочок» Societe Generale (фінансової компанії ВАТ "ПростоФінанс" і ПАТ "Профінбанк") портфель роздрібних кредитів на 700 млн. грн. Про це сказано у прес-релізі “Альфа-Банку”.

“Societe Generale Group ухвалила рішення про продаж всього портфелю роздрібних кредитів обох компаній. Цей портфель на 90% складається з автокредитів”, - сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня “Альфа-Банк” заявив про придбання частини роздрібного портфеля кредитів "Дельта Банку" на 650 млн. грн. У портфель входять позики у валюті на купівлю житла і автомобілів.

Довідка УНІАН. ПАТ «Альфа-Банк» (м. Київ) зареєстровано в січні 2001 року і на сьогоднішній день входить до групи найбільших банків України.

Активи банку на 1 квітня 2012 року становили 27,65 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 17,67 млрд грн, зобов'язання - 23,48 млрд грн, статутний капітал - 4,639 млрд грн, власний капітал - 4,17 млрд грн.

«Альфа-Банк» у I кварталі 2012 року збільшив чистий прибуток проти аналогічного періоду 2011 року в 6,2 раза - до 15,09 млн. грн.

«Альфа-Банк» (Україна) входить до складу консорціуму «Альфа-Груп».