НБУ збільшив показник грошової маси за підсумками травня - до 701,072 млрд грн

Національний банк Україна (НБУ) відкоригував у бік збільшення показник грошової маси за підсумками травня ц.р. - з 699,6 млрд грн до 701,072 млрд грн.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними, оприлюдненими на сайті НБУ, негативна місячна динаміка грошової маси в травні була викликана корекцією квітневого показника.

Нацбанк 18 червня заявив про скорочення грошової маси в травні на 0,6% - до 699,6 млрд грн. Згідно з повідомленням Нацбанку, ця динаміка коректна під час використання показника грошової маси на кінець квітня на рівні 703,689 млрд грн.

При цьому, 15 травня на сайті регулятора в Основних тенденціях грошово-кредитного ринку України показник грошової маси на кінець квітня вказувався на рівні 697,4 млрд грн. Під час використання цього показника динаміка приросту грошової маси в травні буде позитивною на рівні 0,3%.

Згідно зі статистичними даними, оприлюдненими на сайті НБУ, Нацбанк в ц.р. досить часто проводить значну корекцію показника грошової маси.

Зокрема, в Основних тенденціях грошово-кредитного ринку України грошова маса на 1 січня 2012 року вказується на рівні 682,7 млрд грн, а в статистичних даних, оприлюднених пізніше на сайті Нацбанку – 685,515 млрд грн.

Показники грошової маси за підсумками січня і лютого були відкориговані незначно, а ось різниця за підсумками березня склала майже 3 млрд грн (688,4 млрд грн і 691,302 млрд грн).

Глибина корекції показника грошової маси за підсумками квітня склала більше 6 млрд грн (697,4 млрд грн і 703,689 млрд грн).