Іспанія просить у Євросоюзу до 100 млрд євро на порятунок банківської системи

Уряд Іспанії в понеділок, 25 червня, офіційно звернувся до керівництва Євросоюзу за фінансовою допомогою в розмірі до 100 мільярдів євро (125 мільярдів доларів США), яку спрямують на порятунок банківської системи, повідомляють світові інформаційні агентства.

Зокрема, агентство Bloomberg повідомляє про письмове звернення міністра економіки Іспанії Луїса де Гіндоса (Luis de Guindos) на ім'я голови Єврогрупи Жан-Клода Юнкера. Точна сума фінансової допомоги ще уточнюється, але Мадрид хоче підписати угоду про отримання цих коштів до 9 липня.

Раніше в червні на конференції міністрів фінансів ЄС уряд Іспанії повідомив про необхідність спрямувати на рекапіталізацію банків до 62 млрд євро.

Міністр економіки Іспанії говорив, що ця допомога може бути отримана у вигляді кредитів європейського стабілізаційного фонду на 15 років за ставкою 3-4% річних.

Проведене Мадридом і незалежними консультаційними компаніями дослідження показало, що три найбільші банки Іспанії - Banco Santander, BBVA і Caixabank - не потребують фінансової допомоги, а рекапіталізація необхідна групі дрібніших банків. Чотири фінансові установи вже були націоналізовані іспанським урядом: Bankia, CatalunyaCaixa, NovaGalicia і Banco de Valencia.

Водночас, очікування Мадрида на швидку допомогу з європейського стабілізаційного фонду можуть наштовхнутися на непоступливу позицію найбільшої економіки ЄС - Німеччини.

На зустрічі лідерів Німеччини, Франції, Італії та Іспанії, що відбулася наприкінці минулого тижня в Римі, узгодили програму підтримки зростання в єврозоні вартістю 130 мільярдів євро (156 мільярдів доларів).

Однак, як повідомляє Reuters, канцлер Німеччини Ангела Меркель знову виступила проти ідеї випуску спільних облігацій єврозони і більш гнучкого використання фондів допомоги блоку.

Після цих переговорів прем'єр-міністр Італії Маріо Монті сказав, що Євросоюз прийме заходи, які підтримують зростання, вартістю близько 1% від ВВП регіону на саміті, який відбудеться цього тижня.