На міжбанку в понеділок торги закрилися зниженням котирувань

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0820/8,0880, на 12:00 ціни знизилися - 8,0790/8,0820. На момент закриття торгів цінові рівні досягли значень 8,0780/8,0820 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2434/0,2438, на 12:00 ціни піднялися до 0,2439/0,2443. На момент закриття ціни впали - 0,2431/0,2435. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за підсумками торгів склав 33,2000 (-0,0698).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2470/1,2485.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями - 10,1105/10,1195, на 12:00 ціни пішли вниз - 10,1025/10,1100. На момент закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH досягли мінімуму - 10,0760/10,0850.