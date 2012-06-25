Курс гривні давно сприймається як політична категорія - експерт

Курс гривні в Україні давно не сприймається як економічна категорія, а скоріше, як політична.

Таку думку висловив виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко під час інтернет-конференції.

«Я розумію, що курс гривні в Україні давно не сприймається як чисто економічна категорія, а скоріше, як політична категорія, яка свідчить про те, наскільки стабільна ситуація в країні, наскільки райдужними є перспективи нашого зростання, ігноруючи рівень інфляції, рівень девальвації за основними економікам торгових партнерів. Враховуючи це, звичайний економічний аналіз навряд чи дасть відповідь на те, який курс гривні буде», - сказав О.Устенко.

На його переконання, 15% девальвація, яка пройшла в Росії, на яку припадає 30% українського експорту і «просідання» курсу євро є очевидними факторами за девальвацію гривні і повинні викликати адекватні дії з боку української влади.

«Проте, незважаючи на економічну логіку, цього не сталося... За будь-якого розкладу девальваційний тиск є, він істотний, і це питання часу, коли український центробанк погодиться діяти у відповідності з економічними реаліями», - сказав експерт.

Він підтвердив, що є рекомендації з боку Національного банку України не коментувати прогнози щодо курсу, оскільки вони формують очікування на ринку, а відповідно, можуть створити додатковий девальваційний тиск. З цього приводу експерт частково погодився з позицією регулятора в цьому питанні і назвав побоювання НБУ «небезпідставними».

З економічної точки зору небажання регулятора перейти до більш гнучкого курсоутворення О.Устенко пояснює лише одним - небажанням Нацбанку збільшити частку проблемних активів у банківському секторі.

«Девальвувати - це означає поставити банки в зону ризику, що теж небезпечно. У будь-якому разі, моє очікування полягає в тому, що після виборів відбудеться деяке переосмислення економічної політики, підхід до курсу буде більш гнучким і довіру до банківського сектору не буде підірвано. Вона все ще тендітна, тільки починає відновлюватися", - резюмував експерт.