Правила у сфері банкротства урегулюють

Кабінет міністрів пропонує внести зміни до окремих положень Закону «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», який набирає чинності 19 січня 2013 року.

Проект відповідних законодавчих змін, що розроблялися Міністерством юстиції як державним органом з питань банкрутства, були ухвалені сьогодні, 25 червня, під час засідання Кабінету міністрів, поінформували УНІАН у прес-службі Мін’юсту.

За словами міністра юстиції Олександра Лавриновича, ухвалений Верховною Радою 22 грудня 2011 року Закон «Про внесення змін до Закону «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» привів правове регулювання суспільних відносин у сфері банкрутства у відповідність до сучасних умов. Водночас окремі положення цього закону потребують вдосконалення, оскільки низка новел містить недоліки, які можуть призвести до істотного погіршення державного регулювання сфери відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

З цією метою уряд пропонує внести зміни до закону та розмежувати повноваження зборів кредиторів та комітету кредиторів на всіх стадіях провадження у справі про банкрутство. У тому числі, з урахуванням міжнародного досвіду, передбачається віднести до виключної компетенції зборів кредиторів повноваження щодо схвалення плану санації у процедурах розпорядження майна та санації боржника.

Пропонуються внести зміни щодо проведення обов’язкової оцінки майна підприємств з часткою державної власності, здійснення продажу майна боржника виключно через аукціон, запровадження повторного визначення кандидатури розпорядника майна із застосуванням автоматизованої системи. Пропонується також доопрацювати з метою усунення внутрішньо неузгоджених положень цього закону, зокрема, розділ, що регламентує діяльність арбітражного керуючого.

Передбачається впровадити офіційне оприлюднення відомостей про справу про банкрутство на веб-сайті Вищого господарського суду (одночасно з набранням чинності законом).

Також запропоновано доповнити Закон «Про судовий збір» положенням щодо звільнення від сплати судового збору у справах про банкрутство державного органу з питань банкрутства як учасника провадження у такій справі, який виконує повноваження, покладені на нього Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Планується, що в результаті ухвалення урядового законопроекту процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом будуть удосконалені ще до набрання чинності відповідним законом, який хоча і є прогресивним у сфері банкрутства, однак містить низку недоліків, зазначили в Мін’юсті. Крім того, закон буде приведено у відповідність до вимог інших чинних законодавчих актів.