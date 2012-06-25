ДПСУ продовжила мораторій на перевірки ЗМІ у III кварталі

Державна податкова служба України (ДПСУ) продовжила мораторій на перевірки засобів масової інформації в III кварталі 2012 року, повідомили УНІАН у прес-службі ДПСУ.

У відомстві зазначили, що мораторій продовжено з метою забезпечення безперешкодної діяльності ЗМІ в період проведення виборчої кампанії до Верховної Ради.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова ДПСУ О.Клименко заявив, що скасував на період проведення виборчої кампанії з виборів народних депутатів всі графіки податкових перевірок ЗМІ.

ЗМІ не будуть включатися в план-графік проведення перевірок вже з другого кварталу, запевнив він.