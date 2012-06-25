В Україні заборгованість із зарплати знизилася до 1 млрд грн

В Україні заборгованість з виплати заробітної плати у травні 2012 року знизилася на 1,5% порівнянні з квітнем, і на 1 червня становила 999,854 млн грн, з початку року заборгованість збільшилася на 2,3%; порівняно з даними на 1 червня 2011 року заборгованість скоротилася на 20,8%.

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

У Держстаті зазначають, що зростання заборгованості з виплати зарплати у травні зафіксовано в 5 областях України, а також у Києві, Севастополі і АР Крим. Відповідно, скорочення заборгованості спостерігалося в 19 областях.

Зокрема, найвищий рівень заборгованості (понад 100 млн грн) на 1 червня ц.р. зафіксовано в Донецькій – 207,362 млн грн (у травні скоротилася на 8%, з початку року зросла на 3,5%, порівняно з 1 червня 2011 року – скоротилася на 14%) і Харківській областях – 118,033 млн грн (у травні зросла на 6,8%, з початку року - на 31%, порівняно з 1 червня 2011 року скоротилася на 30%).

Високий рівень заборгованості із заробітної плати залишається в Луганській області - 79,346 млн грн (у травні скоротилася на 1,8%, з початку року - на 14,6%, порівняно з 1 червня 2011 року - скоротилася на 13,3%).

Заборгованість із заробітної плати в Києві на 1 червня 2012 року становила 75,124 млн грн (у травні зросла на 0,2%, з початку року - на 3,6%, порівняно з 1 червня 2011 року – скоротилася на 43,6%).

Високий рівень заборгованості зафіксовано також у Львівській області - 61,456 млн грн (у травні скоротилася на 0,2%, з початку року зросла на 8,6%, порівняно з 1 червня 2011 року - скоротилася на 2,1%) і в АР Крим - 61,124 млн грн (у травні зросла на 2,1%, з початку року - на 12,3%, порівняно з 1 червня 2011 року скоротилася на 12,8%).

Найнижчий рівень заборгованості із зарплати на 1 червня ц.р. зафіксовано в Чернівецькій області – 185 тис. грн (у травні скоротилася на 10,2%, з початку року - на 22,9%, порівняно з 1 червня 2011 року - скоротилася у 10 разів), Рівненськый – 2,463 млн грн (у травні сума заборгованості скоротилася на 1,2%, з початку року - на 1%, порівняно з 1 червня 2011 року – скоротилася на 6,3%) і Київській областях – 4,173 млн. грн (у травні скоротилася на 16,7%, з початку року - в 2,5 разу, порівняно з 1 червня 2011 року - скоротилася майже в 5 разів).

Довідка УНІАН. В Україні в 2010 році заборгованість із зарплати скоротилася на 17,3%, і на 1 січня 2011 року становила 1,218 млрд грн. У 2011 році заборгованість скоротилася на 19,8% – до 977,365 млн грн.