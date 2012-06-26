Кіпр офіційно звернувся до ЄС за фінансовою допомогою

Кіпр направив офіційний запит про надання фінансової допомоги від Євросоюзу.

Згідно із заявою уряду Республіки Кіпр, допомога потрібна для банківської системи країни, повідомляє ІТАР-ТАСС.

Влада Кіпру до останнього намагалася уникнути звернення за допомогою до Європейського Союзу, оскільки це пов'язано з жорсткими умовами її надання, і сподівалися на отримання кредиту від інших держав.