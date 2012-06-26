Кіпр офіційно звернувся до ЄС за фінансовою допомогою
08:41, 26 червня 2012Фінанси
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Кіпр направив офіційний запит про надання фінансової допомоги від Євросоюзу.
Згідно із заявою уряду Республіки Кіпр, допомога потрібна для банківської системи країни, повідомляє ІТАР-ТАСС.
Влада Кіпру до останнього намагалася уникнути звернення за допомогою до Європейського Союзу, оскільки це пов'язано з жорсткими умовами її надання, і сподівалися на отримання кредиту від інших держав.
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