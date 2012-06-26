Україна погасила євробонди 2007 року випуску на 516 млн дол.

Міністерство фінансів України 25 червня п.р. здійснило погашення основної суми і виплату купонного доходу за облігаціями зовнішньої державної позики України (ОЗДП) 2007 року, номінованих у доларах США.

Про це повідомляється на сайті міністерства.

Загальна сума платежу становила 515,965 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у 2007 році Україна здійснила емісію облігацій зовнішньої державної позики України на загальну суму 500 млн дол. з погашенням у 2012 році. Запозичення здійснювалися за ставкою 6,385% річних.

Аналітик групи «Інвестиційний капітал Україна» Тарас Котович вважає, що своєчасне і повне виконання урядом України своїх зовнішніх зобов'язань, безумовно, матиме позитивний вплив. Тим паче, що цей платіж було забезпечено повністю за рахунок внутрішніх ресурсів. Вся необхідна для виплати сума надійшла до держбюджету минулого тижня від продажу валютних ОВДП.

“Фактично, пік виплат за зовнішнім боргами поточного року вже пройдено. Уряд чекає лише виплата відсотків і платежі Міжнародному валютному фонду. У першому півріччі було виплачено за зовнішніми зобов'язаннями в еквіваленті 23,5 млрд грн, а в другому півріччі очікуються виплати на рівні, еквівалентному 8,8 млрд грн”, - сказав Т.Котович.

Експерт вважає, що проблем з обслуговуванням як внутрішнього, так і зовнішнього боргу у уряду до кінця п.р. не повинно бути.

“Якщо до жовтня Мінфіну вдасться розмістити єврооблігації, то основна виплата МВФ буде здійснена за рахунок цих запозичень. Якщо цього не вдасться, то це залежатиме від розвитку ситуації. Швидше за все, питання вирішуватиметься за аналогією з тим, як були залучені кошти для рефінансування боргу перед ВТБ і вчорашнім погашенням”, - резюмував експерт.

Довідка УНІАН. Державний і гарантований державою борг України на 31 травня 2012 року становив 60,249 млрд дол., у т.ч. державний і гарантований державою зовнішній борг - 35,96 млрд дол., державний і гарантований державою внутрішній борг – 24,29 млрд дол.