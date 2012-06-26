Допомога Кіпру може скласти 10 млрд євро. У черзі за фінпідтримкою - Італія

Кіпр вслід за Грецією, Ірландією, Португалією та Іспанією звернувся до Євросоюзу за фінансовою допомогою для свого банківського сектора.

Неназваний чиновник ЄС повідомив агентству Reuters, що загальний обсяг допомоги середземноморській державі Кіпр, в якій проживає лише близько 800 тис. осіб, може скласти 10 млрд євро (12,5 млрд доларів)

Таким чином, більше четвертої частини членів єврозони тепер знаходяться у "відділенні невідкладної допомоги". Одна з найбільших економік ЄС Італія, для якої вартість залучення коштів стає все вищою, за оцінкою багатьох експертів, може стати наступною.

У Кіпру залишилося всього чотири дні, аби залучити не менше 1,8 мільярда євро - еквівалентних приблизно 10 відсоткам ВВП країни - і виконати вимоги європейських регуляторів про рекапіталізацію Cyprus Popular Bank, другого найбільшого банку держави.

Міністр фінансів Васос Сіарліс сказав, що країна також попросить достатньо коштів, щоб заповнити дефіцит бюджету. Рішення про суму допомоги приймуть протягом декількох тижнів.

У понеділок, 25 червня, міжнародне рейтингове агентство Fitch скоротило суверенний кредитний рейтинг Кіпру до рівня "ВВ +". Це означає, що країна вже не має доступу на ринки капіталу, оскільки прибутковість її існуючих облігацій вимірюється двозначними числами.

Напередодні уряд Іспанії офіційно звернувся до керівництва Євросоюзу за фінансовою допомогою в розмірі до 100 мільярдів євро (125 мільярдів доларів США), яка буде спрямована на порятунок банківської системи.

Рейтингове агентство Moody's слідом за зниженням минулого тижня суверенного рейтингу Іспанії до "Baa3" опустило на 1-4 ступені довгострокові рейтинги 28 іспанських банків.

При цьому близько десятка іспанських банків після рейтингових дій Moody's знаходяться тепер нижче інвестиційного рівня, тобто нижче позначки "Baa3".

На зустрічі лідерів Німеччини, Франції, Італії та Іспанії, що відбулася наприкінці минулого тижня в Римі, була узгоджена програма підтримки зростання в єврозоні вартістю 130 мільярдів євро (156 мільярдів доларів).

За словами прем'єр-міністра Італії Маріо Монті, Євросоюз прийме заходи, підтримують зростання, вартістю близько 1% від ВВП регіону на саміті, який відбудеться цього тижня.