Торги доларом на міжбанку відкрилися зниженням котирувань

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися подальшим зниженням котирувань – 8,0770/8,0840 грн/дол., ціни на російську валюту скоригувалися – 0,2433/0,2437 грн/рубль, котирування з євро-гривні пішли вниз – 10,0985/10,1090 грн/євро, повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар залишилися на колишньому рівні – 1,2503/1,2505 дол./євро (понеділок, 25 червня, - 1,2505/1,2507 дол./євро).

У понеділок, 25 червня, Національний банк України на ринок не виходив.