Курс євро в комбанках у вівторок знизився до 10,04/10,21 грн/євро

У вівторок вранці українські банки купують євро в середньому за 10,04 грн/євро, продають — за 10,21 грн/євро.

Курс купівлі готівкового євро знизився на 0,2%, продажу — на 0,3%, порівняно з учорашнім днем, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 9,95-10,11 грн/євро, з продажу – в межах 10,16-10,28 грн/євро.

Американську валюту у вівторок купують у середньому за 8,07 грн/дол., продають – за 8,11 грн/дол. Курс купівлі/продажу залишився без змін порівняно з учорашнім днем.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 8,05-8,09 грн/дол., з продажу – в межах 8,095-8,12 грн/дол.

Середній курс купівлі готівкового рубля в комбанках сьогодні знизився на 0,2%, до 0,2463 грн/рубль, продажу — на 0,3%, до 0,2454 грн/рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2298-0,2391 грн/рубль, з продажу – в межах 0,2420-0,2650 грн/рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«UniCredit Bank»: долар США — 8,075/8,105 грн, євро — 9,95/10,25 грн, рубль — 0,2300/0,2400 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,07/8,12 грн, євро – 9,90/10,30 грн, рубль – 0,2330/0,2480 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 8,07/8,11 грн, євро – 9,95/10,20 грн, рубль – 0,2370/0,2500 грн.