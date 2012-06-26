Податкова міліція з початку року виявила 241 факт проведення азартних ігор, повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової службі України (ДПСУ).

Під час оперативних заходів податківці вилучили ігрові автомати та інше обладнання на суму майже 55 млн грн, відносно порушників було складено 6 адміністративних протоколів, до органів внутрішніх справ направлено 183 матеріали.

За даними ДПСУ, податкова міліція вживає посилені заходи з протидії незаконній організації азартних ігор через мережу інтернет-закладів. Зокрема, з початку року було вилучено грального обладнання на суму 4,7 млн грн, до органів внутрішніх справ передано 95 матеріалів для прийняття рішень.

Довідка УНІАН. Закон про заборону грального бізнесу в Україні набув чинності наприкінці червня 2009 року. Він діє до прийняття спеціального закону, який дозволить займатися таким бізнесом у спеціально створених зонах.