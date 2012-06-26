Держбюджет у січні-травні зведено з дефіцитом 3,658 млрд грн

Державний бюджет України в січні-травні зведено з дефіцитом 3,658 млрд грн, в тому числі дефіцит загального фонду становив 2,156 млрд грн.

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

Доходи держбюджету за зазначений період становили 133,446 млрд грн, що на 12,1% більше, ніж за відповідний період 2011 року. В тому числі доходи загального фонду становили 119,047 млрд грн, на 11,1% більше, ніж у січні-травні 2011 року.

Надходження до загального фонду податку на додану вартість (ПДВ) становили 74,443 млрд грн, податку на прибуток — 25,418 млрд грн, акцизного податку з вироблених в Україні товарів — 8,355 млрд грн.

До спецфонду держбюджету надходження становили 18,352 млрд грн, що на 19% більше, ніж за відповідний період 2011 року.

Витрати держбюджету за перші п'ять місяців п.р. становили 135,613 млрд грн, що на 13% більше відповідного періоду 2011 року, в т. ч. витрати загального фонду збільшилися на 11,4% - до 117,6 млрд грн.

У січні-травні 2012 погашення основної суми боргу держбюджету становило 17,226 млн. грн, в т.ч. погашення внутрішнього боргу — 14,934 млрд грн, зовнішнього — 2,292 млрд грн. Запозичення до держбюджету були здійснені в обсязі 36,738 млрд грн, в т.ч. до загального фонду — 35,369 млн. грн (зокрема випуск ОВДП на поповнення статутного капіталу НАК «Нафтогаз України» в сумі 6 млрд грн). На внутрішньому ринку було залучено 35,369 млрд грн. Від зовнішніх джерел надійшло позик на суму 1,369 млрд грн на фінансування спільних з міжнародними фінансовими організаціями проектів розвитку.

Від приватизації державного майна за січень-травень 2012 р. надійшло до державного бюджету 5091,7 млн грн.

Довідка УНІАН. Згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2012 рік» (з поправками), доходи бюджету плануються на рівні 366,621 млрд грн, в т.ч., доходи загального фонду - 317,408 млрд грн, витрати - 391,810 млрд грн, зокрема, витрати загального фонду — 342,005 млрд грн.

Граничний рівень дефіциту держбюджету на 2012 рік заплановано на рівні 25,130 млрд грн.

Бюджет розраховано виходячи з урядового прогнозу збільшення ВВП за підсумками 2012 року на рівні 3,9%, прогнозу номінального ВВП - 1,5 трлн грн, інфляції - на рівні 7,9%, з курсу 8 грн за один долар.