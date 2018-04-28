Пластик витіснить готівку з гаманців українців

Нацбанк заявив про намір серйозно і наполегливо стимулювати українців переходити з настільки звичних всім готівкових розрахунків на безготівкові. Якщо розроблений Нацбанком законопроект (№ 10656) буде прийнятий, існуюча система розрахунків населення в торговельних підприємствах та сфері послуг кардинально зміниться.

Законопроект зі складною назвою «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо функціонування платіжних систем і розвитку безготівкових розрахунків) спрямований на забезпечення безперервного, надійного та ефективного функціонування платіжних систем, масове впровадження безготівкових розрахунків та розвиток національної платіжної інфраструктури, зменшення валютних витрат банків шляхом переходу на оплату послуг платіжних організацій, платіжних систем в гривні і підвищення якості послуг, які надаються банкам і громадянам України платіжними системами.

Всі ці канцеляризми означають одне - українському покупцеві постараються прищепити ще одну європейську рису, і по максимуму замінити купюри в його гаманці на пластикові платіжні картки. І споживачеві зручно (особливо тому, хто має виключно "білі" доходи), і держава потихеньку виводить на світло "чорний нал". Для держави, в якій гроші до цих пір активно обертаються в "сірих" і "чорних" сферах, такі дії, безумовно необхідні. У тому числі і для того, аби мати відповідне реноме перед сучасним фінансовим світом. Однак, для пересічних українців, у багатьох з яких доходи (не з їхньої вини) викликають питання з точки зору "колірної гами", таке нововведення абсолютно позитивним стане лише в разі аналогічного "відбілювання" доходів. Крім того, напевно в минуле підуть курйози, коли спроби українців розрахуватися великими готівковими купюрами в супермаркетах за кордоном призводили до виклику наряду поліції.

У будь-якому разі, цивілізованій державі Україні рано чи пізно переходу на безнал не уникнути, і питання це так чи інакше з кожним роком зачіпає все більші верстви населення. Ще десять-п'ятнадцять років тому дискутували щодо платіжних карток. Багато експертів запевняли, що вони тільки для дуже і дуже багатих людей, тому не варто на них звертати увагу. Тепер же важко знайти людину, у якої немає хоча б однієї з них. І хоча "готівка" нікуди не дінеться, потреба в дуже великих гаманцях для великих покупок, мабуть, відпаде.

Що зміниться для пересічного українця

Спробуємо прикинути, які зміни очікують звичайного покупця-споживача у разі прийняття вищезазначеного законопроекту. У документі прописані як його нові можливості в сфері безготівкових розрахунків, так і вимоги до організацій щодо забезпечення можливості покупця розрахуватися картками. Адже всім відомо, що зараз навіть у столиці власник пластикової карти далеко не скрізь може нею розрахуватися.

У майбутньому в торгових мережах можна буде зарахуватися не тільки за допомогою платіжної картки, а й мобільного телефону. Він, згідно з законопроектом НБУ, увійде в ранг особливо надійних засобів захисту інформації та пристроїв, що дозволяють в режимі реального часу контролювати всі платежі за рахунком клієнта.

НБУ пропонує зобов'язати банк інформувати клієнта за допомогою електронних засобів зв'язку (мобільний телефон) про всі операції з його платіжною карткою. Якщо банк цього не зробив, то можливі збитки щодо несанкціонованого списання грошей з картки буде компенсувати він. У випадку якщо клієнт вирішив, що з його картки навмисно збираються списати грошові кошти, то він може тимчасово або на постійній основі заблокувати картку (за допомогою дзвінка з того ж мобільного телефону).

Крім того, законопроект дуже чітко розмежовує відповідальність банку і клієнта за втрату картки або її розкрадання. Перший зобов'язаний за допомогою електронних засобів проінформувати клієнта про час одержання ним інформації про втрати картки. Після цього всі збитки, які може понести власник картки, повністю компенсує банк.

Також НБУ пропонує, щоб у великих торгових центрах було, як мінімум, три термінали різних платіжних систем, щоб клієнт мав вибір. При цьому в момент розрахунку платіжною карткою він повинен бути проінформований про комісію. Якщо вона його не влаштовує, то він може перейти в іншу платіжну систему.

Пропонується внести зміни до Адміністративного кодексу - за відмову організації торгівлі прийняти платіжну картку у вигляді оплати вводиться штраф у розмірі 500 мінімальних окладів. Після набуття чинності закону податкова матиме право перевіряти суб'єктів господарської діяльності на наявність необхідних технічних засобів для прийняття платежів за допомогою платіжних карт та інших електронних пристроїв.

Крім того, пропонують встановити, що споживач має право на вільний вибір товарів і послуг та на вільне використання електронних платіжних засобів. При цьому продавець зобов'язаний всіляко сприяти споживачеві у вільному виборі продукції та форм її оплати.

«Забороняється примушувати споживача купувати продукцію неналежної якості або непотрібного йому асортименту, будь-яким способом обмежувати використання ним електронних платіжних засобів, якщо відповідно до законодавства продавець зобов'язаний приймати їх до оплати», - йдеться в законопроекті.

Обмеження або відмова в реалізації прав споживачів, зокрема, на здійснення розрахунку за допомогою електронних платіжних засобів, може спричинити накладення штрафу в розмірі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - 8,5 тис. грн.

Контроль за наявністю платіжних терміналів у суб'єктів господарювання пропонується покласти на Державну податкову службу.

Крім того, регулятор також пропонує доповнити Цивільний Кодекс України нормою, яка обмежує вартість використання клієнтами банків понадлімітних коштів за банківськими картками.

«Розмір плати за використання клієнтом коштів банку, яка не встановлена договором, не може перевищувати подвійну облікову ставку Національного банку України», - йдеться в законопроекті.

Врегулюють і своїх, і чужих

Останнім часом дуже бурхливо почали розвиватися мережі програмно-технічних комплексів самообслуговування, платіжні термінали, пристрої за допомогою яких можна оплатити різні товари та послуги. НБУ хоче взяти під контроль цю сферу. Згідно з документом, гравці ринку - учасники та агенти - будуть в обов'язковому порядку внесені до реєстру Нацбанку, що передбачає повний контроль регулятора, а також штрафи або закриття компаній, які порушують законодавство.

Квитанція з платіжного терміналу стане повноцінним документом, вона буде безперечною підставою для повернення грошей. При цьому платіжний термінал повинен надавати клієнтові повну інформацію про свого власника і банк, через який здійснюються платежі.

Діючі сьогодні в Україні системи електронних розрахунків (або в народі - "електронні гроші"), на кшталт Webmoney, RBK Money, Яндекс, скоро зникнуть. Після прийняття законопроекту емітентами електронних коштів стануть тільки вітчизняні банки. Решта будуть нести адміністративну відповідальність за їх існування. Поки в нашій країні "електронні гроші" можуть випускати учасники систем НСМЕП та ГлобалМані (Ощадбанк) або учасники інших платіжних систем. Швидше за все, тільки вони і залишаться на ринку. Законопроект спрямований на те, щоб взяти під контроль різноманітних непідконтрольних вітчизняному регулятору зарубіжних емітентів. Оскільки існування будь-яких "позаконтрольних" структур на фінансовому ринку не впливає позитивно на чинну державну фінсистему.

У разі прийняття законопроекту НБУ, найбільшим у світі міжнародним платіжним системам Visa і MasterCard потрібно буде зареєструвати свої правила роботи в Україні. Без цього їх платіжні картки у нас перестануть діяти. Дуже хочеться сподіватися, що компанії оперативно відгукнуться на нововведення.

Тим часом, НБУ, націлений на повний контроль електронних платежів - оверсайт, згідно із законопроектом, зможе регулювати і все небанківські структури, які займаються переказом грошей без відкриття розрахункового рахунку. Таким чином, 24НОНСТОП або EasyPay, Портмоне у разі недопущення перевіряючих Нацбанку будуть нести адміністративну відповідальність, за грубих порушень - кримінальну.

Будуть також створені державні клірингова система (аналог діючої системи СЕП НБУ), система роздрібних платежів і т.д., що дозволить НБУ в режимі реального часу контролювати рух грошей.

Для НБУ, як в цілому для фінансової системи країни, дуже важливо істотно знизити використання готівкових грошей в Україні, взяти під контроль фінпотоки. У цьому зв'язку і розроблений даний законопроект, покликаний скоротити доходи тіньової економіки. На другому етапі, згідно з документом, передбачається обмежити суми розрахунків готівкою в торговельній мережі. Тоді покупка дорогих речей буде проводитися тільки за допомогою платіжних карт, а фізичній особі для придбання віп-товару доведеться легалізувати готівку. Тут вже головний біль від необхідності якось "засвітити" наявні доходи отримають в тому числі і чиновники, які не з чуток знають слово "відкат" і "подяка" (здається, саме так зараз прийнято називати елементарний хабар). До речі, законопроект, що пропонує розраховуватися за великі покупки тільки за допомогою платіжних карток, зараз активно обговорюється в Росії. Як бачимо, економіки та фінансові системи пострадянських країн рухаються в одному напрямку.

Олександр Охріменко, президент Українського аналітичного центру