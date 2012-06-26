Профіцит платіжного балансу скоротився більш ніж у 5 разів - до 422 млн дол.

Позитивне сальдо платіжного балансу в січні-травні 2012 року (за попередніми даними), порівняно з відповідним періодом 2011 року, скоротилося більш ніж у 5 разів - до 422 млн. дол.

Про це йдеться в повідомленні, обнародуваному на сайті Національного банку України.

“Третій місяць поспіль зведений платіжний баланс було сформовано з профіцитом - 483 млн. дол. у травні (у квітні - 508 млн. дол.). Вперше цього року кумулятивне сальдо з початку року стало позитивним (422 млн. дол.)”, - говориться в повідомленні Нацбанку.

За даними НБУ, в цілому з початку року дефіцит поточного рахунку становив 2,6 млрд дол., в абсолютних обсягах залишившись на рівні відповідного періоду минулого року, але щодо ВВП скоротившись з 4,4% до 4,0%.

Дефіцит поточного рахунку в травні 2012 року становив 684 млн. дол. порівняно з 583 млн. дол. у квітні ц.р.

Профіцит фінансового рахунку за перші п'ять місяців ц.р., порівняно з відповідним періодом 2011 року, скоротився на 37% - до 3,029 млрд дол. У травні цей показник становив 1,167 млрд дол., порівняно з 1,091 млрд дол. у квітні ц.р.

НБУ констатує скорочення прямих іноземних інвестицій (сальдо) як у січні-травні 2012 року, порівняно з тим самим періодом 2011 року - на 1 млрд дол. - до 1,787 млрд дол., так і в травні - до 8 млн. дол. порівняно з 122 млн. дол. у квітні ц.р.

Показник валюти поза банками в травні становив 455 млн. дол. (у квітні 2012 року - 356 млн. дол., у травні 2011 року - 641 млрд дол.), за січень-травень ц.р. - 2,630 млрд дол. порівняно з 3,641 млрд дол. за цей самий період 2011 року.

Довідка УНІАН. Дефіцит зведеного платіжного балансу України за підсумками 2011 року становив 2,448 млрд дол. порівняно з профіцитом 5,031 млрд дол. за 2010 рік.

Дефіцит поточного рахунку збільшився до 9,280 млрд дол. (5,5% від ВВП) порівняно з 3,018 млрд дол. (2,2% від ВВП) у 2010 році.

У 2011 році профіцит фінансового і капітального рахунку становив 6,8 млрд дол. (у 2010 році - 8 млрд дол.).