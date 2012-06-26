Центробанки України і Китаю підписали валютний своп на 15 млрд юанів

Національний банк України (НБУ) і Народний банк Китаю (НБК) сьогодні в Пекіні підписали трирічну валютну операцію своп на загальну суму 15 млрд юанів (2,36 млрд дол.). Про це йдеться в повідомленні Народного банку Китаю, яке має в своєму розпорядженні УНІАН.

“Ця операція висуває завдання поліпшити двосторонню фінансову кооперацію, сприятиме розвитку торгівлі та інвестиціям, і підтримує регіональну фінансову стабільність”, - зазначається у повідомленні Центробанку Китаю.

НБК вже підписав подібні валютні угоди своп з багатьма країнами, у тому числі і для збільшення рівня використання китайської валюти.