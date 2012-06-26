Центробанки України і Китаю підписали валютний своп на 15 млрд юанів

Національний банк України (НБУ) і Народний банк Китаю (НБК) сьогодні в Пекіні підписали трирічну валютну операцію своп на загальну суму 15 млрд юанів (2,36 млрд дол.). Про це йдеться у повідомленні Народного банку Китаю, яке має в своєму розпорядженні УНІАН.

“Ця операція висуває завдання поліпшити двосторонню фінансову кооперацію, сприятиме розвитку торгівлі та інвестиціям, і підтримує регіональну фінансову стабільність”, - зазначається у повідомленні центробанку Китаю.

НБК вже підписав подібні валютні угоди своп з багатьма країнами, у тому числі і для збільшення рівня використання китайської валюти.

Головний економіст інвестиційної компанії Dragon Capital Олена Бєлан у коментарі УНІАН заявила, що хоч юань не є вільноконвертованою валютою, підписання свопу побічно сприятиме стабільності курсу гривня/долар.

«НБУ обмінює гривню на китайські юані. Таким чином, Нацбанк одержує у тимчасове, проте тривале, користування (як мінімум, на три роки) великий обсяг іноземної валюти. У результаті свопу НБУ поповнить свої золотовалютні запаси, які почали скорочуватися в травні через виплати за кредитами МВФ і, швидше за все, продовжили зниження в червні через інтервенції на підтримку курсу гривні і виплат за боргами уряду, - сказала О.Бєлан. - Для України це вдала операція, особливо за поточних умов, коли через несприятливу ситуації на світових фінансових ринках доступ до зовнішнього фінансування надзвичайно ускладнений».

Експерт відзначає, що історично більшість зовнішньоторговельних контрактів України укладалася в доларах США. Але цілком імовірно, що після цієї операції частина зовнішньоторговельних контрактів з Китаєм буде переоформлена в юані, оскільки у імпортерів буде можливість придбати юані у НБУ. Таким чином, знизиться попит з боку імпортерів на долар США, що позитивно позначиться на доларовому сегменті валютного ринку.

При цьому О.Бєлан вважає, що зі свого боку Китай зацікавлений в розширенні сфери обігу юаня. Тому в останні рік-два активно укладає подібні угоди з центральними банками інших країн.

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