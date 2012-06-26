У Тернополі відкрили найбільший в області Центр обслуговування платників податків

У Тернополі у приміщенні обласної Державної податкової служби відкрили найбільший в області Центр обслуговування платників податків. Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі міської ради, участь в урочистому відкритті взяли керівники області та міста.

У нововідкритому Центрі надаватимуть 14 адміністративних та інформаційних послуг. Відтепер в одному приміщенні прийматимуть податкову звітність, проводитимуть реєстрацію та облік платників податків, надаватимуть консультації та роз’яснення, також у Центрі працюватимуть громадська приймальня та кабінет центру сертифікації ключів.

Окрім цього тут обладнали робочі місця для платників податків, забезпечивши їх комп’ютерною технікою та доступом до мережі Інтернет.

«Відкриття таких центрів нівелює правовий нігілізм платників податків. Завдяки широкому спектру послуг, які надаватимуться компактно, буде спрощена процедура отримання довідок, подання звітності тощо. Це свідчить про послідовність податкової служби у покращенні сервісної складової своєї роботи. Думаю, що цей центр об’єднає усі податкові служби області, аби вони працювали в унісон на благо громади», – зазначив під час відкриття заступник міського голови Тернополя Олександр Степанюк.

Відкриття центру в Тернополі дасть можливість заощадити час та зусилля 7 тис. юридичних та майже 23 тис. фізичних осіб, які перебувають на обліку у Тернопільській об’єднаній ДПІ.

Цього року на Тернопільщині вже створено 11 Центрів обслуговування платників податків.

Загалом в Тернопільській області 17 районів.