Торги доларом на міжбанку у вівторок закрилися зниженням котирувань

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,0770/8,0840, на 12:00 ціни піднялися до 8,0840/8,0870. На час закриття торгів цінові рівні впали до 8,0750/8,0800.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2433/37, на 12:00 ціни збільшилися до 0,2441/45. На час закриття ціни досягли рівня 0,2442/46. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 33.0374 (-0.1626).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2475/1,2530. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 10,0985/10,1090, на 12:00 ціни пішли вгору - 10,1095/10,1170. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH знизилися до 10,0830/10,0930.

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