ДПСУ запевняє, що не має наміру вводити платні сервіси для підприємців
Голова Державної податкової служби України (ДПСУ) Олександр Клименко запевняє, що всі сервіси у відомстві, створені для підприємців, будуть безплатними.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час он-лайн-конференції.
«Жодного платного сервісу в податковій службі не буде... Все буде безплатно, це я гарантую», - запевнив він.
За словами О.Клименка, йдеться про такий сервіс, як «електронний кабінет», зокрема, про здійснення платником податків певних операцій через нього.
Нагадаємо, в ДПСУ триває робота над створенням «електронного кабінету платника податків».
Цей сервіс передбачає можливість для підприємців мати он-лайн-доступ до всіх бізнес-операцій, а також дозволить швидко сплачувати податки і звітувати про це.