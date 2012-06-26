ДПСУ запевняє, що не має наміру вводити платні сервіси для підприємців

Голова Державної податкової служби України (ДПСУ) Олександр Клименко запевняє, що всі сервіси у відомстві, створені для підприємців, будуть безплатними.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час он-лайн-конференції.

«Жодного платного сервісу в податковій службі не буде... Все буде безплатно, це я гарантую», - запевнив він.

За словами О.Клименка, йдеться про такий сервіс, як «електронний кабінет», зокрема, про здійснення платником податків певних операцій через нього.

Нагадаємо, в ДПСУ триває робота над створенням «електронного кабінету платника податків».

Цей сервіс передбачає можливість для підприємців мати он-лайн-доступ до всіх бізнес-операцій, а також дозволить швидко сплачувати податки і звітувати про це.