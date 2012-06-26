НБУ збільшує граничний термін кредитів рефінансування з 90 до 360 днів

Національний банк України (НБУ) збільшує граничний термін надання комерційним банкам кредитів рефінансування з 90 до 360 днів. Це передбачено постановою Нацбанку № 249 від 19 червня 2012 року, якою вносяться відповідні зміни до Положення про регулювання ліквідності банків України.

"Національний банк за необхідності підтримки ліквідності банків на більш тривалий термін може ухвалити рішення про здійснення рефінансування шляхом проведення тендерів терміном до 360 днів", - зазначається у документі, оприлюдненому на сайті Верховної Ради.

Крім того, НБУ вирішив збільшити максимальний термін операцій РЕПО з 60 до 90 днів.

На сьогодні Нацбанк може підтримувати ліквідність комерційних банків, надаючи їм кредити овернайт, кредити рефінансування на тендерній основі і стабілізаційні кредити.

Згідно з циркулярами Нацбанку, стабілізаційні кредити надаються платоспроможним банкам на термін до 90 днів з можливістю продовжити термін користування кредитом ще на 90 днів. Загальний термін користування стабкредитом не може перевищувати 360 днів, а у разі реальної загрози стабільності роботи банку - 450 днів.

Як повідомляв УНІАН, згідно з балансом Нацбанку, на кінець першого кварталу 2012 р. обсяг кредитів банкам та іншим позичальникам становив 53,621 млрд грн.