Державна податкова служба України (ДПСУ) відкрила у Києві перший сервісний центр для платників податків. Усього в столиці планується відкрити 12 таких установ, які обслуговуватимуть київських підприємців, повідомили УНІАН у прес-службі ДПСУ.

За словами голови Держподатслужби Олександра Клименка, сервісний центр – це спеціалізована установа, орієнтована на надання консультацій та інших послуг, пов'язаних з оподаткуванням: взяття на облік, допомога у складанні звітності, прийом звітів, видача необхідних довідок. З кінця травня 2012 року в таких центрах платники також можуть безкоштовно одержати ключі цифрового підпису для надання звітних документів в електронному вигляді.

Планується відкрити такі центри при кожній податковій інспекції у всіх регіонах України. На сьогоднішній день вже працює 318 установ з обслуговування платників, до кінця року їх кількість становитиме 476.