Національний університет ДПСУ готуватиме кадри для СНД
Національний університет Державної податкової служби України (ДПСУ) став одним із двох навчальних закладів, обраних податківцями СНД для підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів податкових органів країн співдружності, повідомили УНІАН у прес-службі ДПСУ.
Таке рішення прийняла Економічна рада СНД під час свого засідання в Санкт-Петербурзі (Російська Федерація).
Учасники погодилися надати федеральній державній освітній бюджетній установі вищої професійної освіти «Фінансовий університет при Уряді Російської Федерації» і Національному університету Державної податкової служби України статус базової організації держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав із підготовки, професійної перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів у сфері податків та оподаткування.
На сьогодні в університеті навчається понад 11 тис. студентів і курсантів, а 80% випускників працевлаштовані в податкових органах.