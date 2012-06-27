Pamplona Capital Management збільшила частку в UniCredit до 5%

Лондонська інвестиційна компанія Pamplona Capital Management LLP, заснована співвласником "Альфа груп" Алексом Кнастером, збільшила свою частку в італійській банківській групі UniCredit до 5% з 1,99%, ставши другим за величиною власником акцій кредитної організації, повідомляє Financial Times.

Частка Pamplona оцінюється в 700 мільйонів євро. Операція була здійснена через створений в листопаді 2011 року фонд Pamplona Global Financial Institutions Fund - структуру, спеціально засновану для покупки акцій в найбільших світових фінансових організаціях. Обсяг фонду становить один мільярд євро, а до складу інвесторів входять як корпорації, так і приватні особи.

За словами джерел видання, нарощування частки в UniCredit є звичайною інвестицією - керівництво Pamplona не прагне зайняти крісло у складі ради директорів або робити які-небудь зміни в бізнесі італійського банку.

Найбільшим акціонером UniCredit як і раніше є фонд Aabar Investments з Абу-Дабі - його частка становить 6,5%. ЦБ Лівії належить 4,99% акцій.

UniCredit - одна з найбільших глобальних фінансових організацій, географія діяльності якої охоплює 22 держави Європи і ще 27 країн світу. Мережа групи складається з близько 9,8 тисячі відділень. ЗАТ "Юникредит банк", що належить групі UniCredit, є найбільшим іноземним банком Росії.

Компанія Pamplona Capital Management була створена в 2005 році. Спеціалізується на управлінні активами, обсяг яких становить понад п'ять мільярдів євро. Штаб-квартири розташовані в Лондоні і Нью-Йорку, передає РІА Новини.

Довідка УНІАН. На 1 січня 2012 року основними акціонерами АКБ «Укрсоцбанк» були українська «Ферротрейд Інтернешнл» пряма участь - 69,1456% і UniCredit Bank Austria AG пряма участь - 26,2693%, опосередкована - 69,1456%.

АКБ «Укрсоцбанк» заснований у вересні 1990 року, сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Активи банку на 1 січня 2012 року становили 40,2 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів – 37,25 млрд грн, зобов'язання - 33,6 млрд грн, статутний капітал - 1,270 млрд грн, власний капітал - 6,6 млрд грн.

«Укрсоцбанк» у 2011 році отримав чистий прибуток 14,853 млн грн.