Мінфін на аукціоні у вівторок зумів зібрати кошти для липневих виплат МВФ - експерти

Мінфін України, який у вівторок залучив на аукціонах з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 245,53 мільйона доларів США, створив необхідний фінансовий резерв для виплат за отриманим кредитом Міжнародного валютного фонду, які припадають на липень, сказали українські експерти.

Як повідомляло напередодні агентство УНІАН, на аукціоні з продажу ОВДП 26 червня Міністерству фінансів вдалося залучити до держбюджету 1,962 млрд грн (за курсом НБУ), проти 6,652 млрд грн, залучених на попередньому аукціоні 21 червня. При цьому весь обсяг коштів було залучено в результаті розміщення ОВДП, номінованих у валюті.

«Таким чином, Мінфін вже приготував запас коштів, які будуть виплачені МВФ в липні в рахунок першої виплати основного боргу за траншами, отриманими в бюджет. Однак, враховуючи, що до цих виплат ще місяць, Мінфін може також конвертувати ці кошти в національну валюту з метою фінансування витрат бюджету», - прокоментував підсумки аукціону аналітик групи «Інвестиційний капітал Україна» Тарас Котович.

Як і прогнозували аналітики, попит на гривневі ОВДП був відсутній у зв'язку з обмеженою банківською ліквідністю, а також небажанням Мінфіну підвищувати прибутковість держпаперів.

«Розміщення (26 червня) повністю відповідало очікуванням. Мінфін зміг розмістити дві серії валютних паперів. Левова частка залучених коштів припала на річні папери. Мінфін поки утримався від продавлювання ринку вниз і задовольнив всі 5 поданих заявок. Прибутковість розміщення склала 9,3%, обсяг залучених коштів 230,7 млн дол.», - сказав за підсумками аукціону спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів інвесткомпанії Dragon Capital Сергій Фурса.

«Уряд також задовольнило одну заявку за дворічними облігаціями. Прибутковість їх розміщення також склала 9,3%, обсяг залучених коштів - 14,8 млн дол.», - додав експерт.

Аналітики припустили, що частина попиту на останньому аукціоні могла бути сформована банками, яким дозволили формувати 10% обов'язкових резервів з використанням номінованих у валюті ОВДП.

Нагадаємо, минулого тижня Національний банк України дозволив враховувати 10% від номінальної вартості валютних держоблігацій для покриття обов'язкових резервів комерційних банків, які формуються на окремому рахунку в НБУ. Ця постанова набуде чинності з 30 червня 2012 року.

Довідка УНІАН. За даними Національного банку України, в результаті продажу ОВДП на первинних аукціонах, номінованих як у національній, так і в іноземній валютах, в державний бюджет України за січень-травень надійшло 17,3 млрд грн, 1,2 млрд дол. і 276,3 млн євро.