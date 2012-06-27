Курс євро в комбанках знизився до 10,01/10,21 грн/євро

В середу вранці українські банки купують євро, в середньому, по 10,01 грн/євро, продають - по 10,21 грн/євро.

Курс купівлі готівкового євро знизився на 0,3%, продажу - не змінився, порівняно з учорашнім днем, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 9,95-10,11 грн/євро, з продажу – в межах 10,15-10,26 грн/євро.

Американську валюту у вівторок купують, у середньому, по 8,07 грн/дол., продають – по 8,11 грн/дол. Курс купівлі/продажу залишився без змін, порівняно з учорашнім днем.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 8,05-8,085 грн/дол., з продажу – в межах 8,095-8,14 грн/дол.

Середній курс купівлі готівкового рубля в комбанках сьогодні підвищився на 0,5%, до 0,2374 грн/рубль, продажу — також на 0,5%, до 0,2469 грн/рубль. Пропозиції банків по з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2300-0,2420 грн/рубль, з продажу – в межах 0,2370-0,2650 грн/рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«UniCredit Bank»: долар США - 8,075/8,105 грн, євро - 9,95/10,25 грн, рубль - 0,2320/0,2420 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,07/8,12 грн, євро – 9,95/10,35 грн, рубль – 0,2370/0,2490 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 8,07/8,12 грн, євро – 9,95/10,20 грн, рубль – 0,2400/0,2500 грн.