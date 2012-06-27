Опубліковано зміни до Податкового кодексу

У газеті «Голос України» (№117 від 27 червня 2012 року) опубліковано Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу щодо удосконалення деяких податкових норм», який набуває чинності з 1 липня 2012 року.

Нагадаємо, 24 травня Верховна Рада ухвалила в цілому зміни до Податкового кодексу.

Закон направлений на удосконалення деяких норм Податкового кодексу з метою спрощення процедур узяття на облік платників податків, поліпшення адміністрування податків і зборів, уникнення конфлікту інтересів між платниками податків і контролюючими органами, надання більших можливостей платникам податків застосовувати спеціальні режими, а також завершення впровадження принципу "єдиного вікна" при здійсненні державної реєстрації суб'єктів господарювання і узяття їх на облік в органах Державної податкової служби.

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