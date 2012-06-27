Зростання ВВП України в II кварталі може перевищити 2% - голова Держстату

Голова Державної служби статистики України Олександр Осауленко прогнозує зростання валового внутрішнього продукту України в II кварталі поточного року на рівні понад 2%. Про це він повідомив журналістам у середу, передає кореспондент УНІАН.

«ВВП у першому кварталі поточного року становив 2%. Є всі підстави очікувати, що по другому кварталі зростання становитиме понад 2%», - сказав О.Осауленко.

Він зазначив, що за підсумками січня-травня 2012 року зростання обсягів виробництва зафіксоване в більшості галузей економіки. Зокрема, обсяги будівництва зросли на 0,3%, вперше з початку року, а зростання в сільському господарстві становило 1,5%.

«Сподіваємося, що ці ознаки активізації та економічного пожвавлення закріпляться й набудуть характеру сталого економічного зростання», - сказав О.Осауленко.

Як повідомляв УНІАН, 12 червня Держстат покращив оцінку зростання ВВП України в I кварталі 2012 року проти аналогічного періоду 2011 року (в постійних цінах 2007 року) з 1,8% до 2%.

З урахуванням сезонного чинника, в I кварталі 2012 року проти аналогічного періоду 2011 року зафіксовано спад ВВП України на рівні 0,2%.

Таким чином, у I кварталі 2012 року зростання ВВП України уповільнилося як проти показника I кварталу 2011 року (5,4%), так і порівняно з показником IV кварталу 2011 року (4,7%).

Номінальний ВВП за I квартал 2012 року становив 296,97 млрд грн.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) зберіг прогноз зниження темпів зростання української економіки в 2012 році до 2,5%, але очікує прискорення зростання ВВП країни в 2013 році до 4,0%.

У квітні Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз зростання ВВП України в 2012 році з 4,8% до 3%. Зростання ВВП України в 2013 році очікується на рівні 3,5%.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розрахований, виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП на рівні 3,9%, інфляція - на рівні 7,9%.