Реальні наявні доходи населення у першому кварталі зросли на 10,6%

Реальні наявні доходи населення у I кварталі 2012 року зросли на 10,6%, порівняно з аналогічним періодом минулого року. В цілому, доходи населення у січні-березні ц.р. зросли на 14% - до 302,678 млрд грн.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Наявний дохід з розрахунку на одну людину в січні-березні становив 5,015 тис. грн, що на 14,2% більше, ніж за аналогічний період 2011 року.

Зокрема, доходи населення у вигляді заробітної плати у січні-березні 2012 року становили 129,641 млрд грн, що на 15% більше порівняно з січнем-березнем 2011 року, прибуток і змішаний дохід - 34,73 млрд грн (+13,5%), доходи від власності - 16,085 млрд грн (+8,6%).

Частка соціальної допомоги й інших держвиплат у структурі доходів за I квартал становила 40,4% - 122,222 млрд грн (+13,8%).

Заощадження населення у I кварталі зменшилися на 4,9% - до 17,729 млрд грн.

Витрати за підсумками I кварталу 2012 року зросли на 14% - до 302,678 млрд грн, в основному на придбання товарів і послуг - 257,038 млрд грн (зростання порівняно з I кварталом 2011 року становило 16,5%).