НБУ перейде до політики гнучкішого валютного курсу після виборів - експерти

На думку аналітиків «Ерсте Банку», після проведення парламентських виборів восени цього року Національний банк України може перейти до політики гнучкішого валютного курсу.

Експерти банку зазначають, що як тільки-но компанії почали виплачувати дивіденди материнським структурам, вартість гривні знизилася і досягла позначки у 8,14 грн/дол. При цьому НБУ зволікає з використанням своїх валютних резервів, оскільки цілком імовірно, що до кінця року дефіцит платіжного балансу збільшиться.

У той же час аналітики вважають, що стабільність курсу національної валюти буде забезпечена, принаймні, до парламентських виборів, які відбудуться в жовтні. «Літній період традиційно є найспокійнішим для курсової стабільності. Тому коливання курсу свідчать про те, ресурсна база для підтримки національної валюти слабшає», – зазначає аналітик «Ерсте Банку» Мар'ян Заблоцький.

Та все ж в банку підкреслюють, що гривня залишатиметься відносно стабільною до долара до осені.

«Потім, як очікується, монетарна політика зміниться в бік гнучкішого курсу» - стверджують в «Ерсте Банку».

Також відзначається, що протягом останніх тижнів ринок спостерігав несподівану волатильність курсу національної валюти. Це призвело до того, що велика кількість банків скоротили свої валютні позиції. Таким чином, ліквідність банківської системи опустилася до найнижчого рівня з 2011 року, тоді як процентні ставки знаходяться на підйомі.

«Зараз Євро-2012 відволікає населення від курсової нестабільності, що допомагає підтримувати притік депозитів. Втім, уже скоро чемпіонат завершиться, а рівень виплат за держоблігаціями виявиться незначним. Починаючи з липня, процентні ставки почнуть рости» - зазначають аналітики.