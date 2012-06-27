Торги на міжбанку в середу закрилися котируваннями 8,0760/8,0815 грн/дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0750/8,0830, до 12:00 ціни знизилися до 8,0745/8,0805. До закриття торгів цінові рівні піднялися до 8,0760/8,0815 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2457/0,2461, до 12:00 ціни знизилися - 0,2453/0,2457. До закриття ціни досягли рівня 0,2449/0,2453. У Росії курс долар-рубель знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становить 32,9800 (-0,0574).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2481/1,2507.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,0840/10,0940, до 12:00 ціни пішли вгору - 10,0870/10,0985. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH знизилися до 10,0825/10,0934.