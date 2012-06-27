Україна і Росія можуть створити комісію із захисту прав інвесторів двох країн

Україна та Росія можуть створити комісію із захисту прав інвесторів двох країн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров під час зустрічі з головою уряду РФ Дмитром Медведєвим.

«На мій погляд, важлива пропозиція від Дмитра Анатолійовича, яку я підтримав, - це створити двосторонню комісію для вирішення інвестиційних спорів. Потрібно дійсно реально захистити інвесторів, які працюють. Російських інвесторів в Україні та українських інвесторів у Росії», - сказав М.Азаров.

Він зазначив, що для вирішення цього питання необхідно використовувати авторитет керівників уряду двох країн, правові системи.

«І в достатньо оперативні терміни вирішувати всі питання. Тому я хочу відзначити початок наших переговорів уперше в такому складі. В будь-якому разі, викликає оптимізм і надію на те, що ми будемо й далі так само працювати», - сказав М.Азаров.