Медведєв відзначає зниження обсягів торгівлі між Україною і Росією

Прем'єр-міністр Російської Федерації Дмитро Медведєв відзначає зниження темпів зростання обсягів торгівлі між Україною і Росією цього року. Про це він заявив під час засідання дев'ятої Українсько-російської міжурядової комісії з економічного співробітництва.

За його словами, за підсумками минулого року товарооборот між Україною і Росією досяг рекордної позначки. «Україна зайняла місце серед основних торгових партнерів з Росією. Це місце належить їй по праву», - сказав Д.Медведєв і додав: «Разом з тим, темпи зростання обсягів торгівлі почали знижуватися. Тому є цілком очевидні причини».

При цьому Д.Медведєв висловив сподівання, що поліпшити ситуацію допоможе ратифікація договору в зоні вільної торгівлі між країнами СНД, усіма країнами, що підписали його.

Під час засідання міжурядової комісії прем'єр-міністр України Микола Азаров зазначив, що українська сторона налаштована на подальшу інтенсифікацію товарообороту між Україною і Росією. При цьому він нагадав, що за підсумками 2011 року товарооборот між двома країнами зріс до 55,5 млрд дол. «За підсумками першого кварталу товарооборот між Україною і Росією збільшився на 8%», - сказав М.Азаров.

Д.Медведєв під час двосторонньої зустрічі з прем'єр-міністром України зазначив, що Україна і Росія мають усі можливості вирішувати питання, що виникають.

«Ми здатні вирішувати найрізноманітніші питання, які існують в економічній сфері, в інших областях нашої співпраці, а найголовніше, пред'явити відповідну налаштованість», - сказав він. Д.Медведєв зазначив, що Україна і Росія в двосторонній співпраці мають рухатися в прагматичному напрямку.

«Не буває абстрактної співпраці і загальної дружби. Точніше, вона буває, але, як зазвичай, не веде до якихось результатів. Дружба між державами і добрі стратегічні партнерські відносини полягають у сукупності цілком конкретних економічних проектів, які або успішні або неуспішні», - підкреслив російський прем'єр.