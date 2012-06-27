Наступне засідання українсько-російського комітету пройде в жовтні-листопаді

Наступне засідання Міжурядового комітету з економічного співробітництва українсько-російської міждержавної комісії пройде в Російській Федерації в другій половині 2012 року.

Про це повідомив голова уряду Російської Федерації Дмитро Медведєв за підсумками дев'ятого засідання Міжурядового комітету з економічного співробітництва українсько-російської міждержавної комісії.

Як зазначив після засідання прем'єр-міністр України Микола Азаров: «Я із задоволенням констатую, що ті керівники російського уряду, з якими мені сьогодні довелося познайомитися, щиро зацікавлені в налагодженні й зміцненні нашої двосторонньої співпраці. Це зовсім не означає, що до цього у нас співпраця слабо розвивалася, вона чудово розвивалося, прекрасні темпи, але я впевнений, що з приходом нової команди буде дано новий імпульс такій важливій для нас співпраці, якою є для нас співпраця з Росією».

У свою чергу Д.Медведєв уточнив, що наступне засідання Міжурядового комітету пройде в Російській Федерації в жовтні-листопаді 2012 року. За підсумками засідання комітету українська та російська сторони підписали три двосторонні документи: Протокол дев'ятого засідання Міжурядового комітету з економічного співробітництва українсько-російської міждержавної комісії; Протокол про внесення доповнень до Угоди між урядом РФ і Кабінетом міністрів України про співпрацю щодо розробки, виробництва, поставок та експлуатації авіаційної техніки від 20 серпня 1997 року; Програму російсько-української співпраці в галузі досліджень і використання космічного простору в мирних цілях на 2012-2016 роки.