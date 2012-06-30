Лідери єврозони погодилися використовувати фонди допомоги для прямої підтримки банків

Брюссель. Лідери країн-членів зони євро погодилися надати можливість використання фондів допомоги для прямої підтримки банків та викупу цінних паперів тих країн-членів зони, які здійснюють необхідні реформи, однак продовжують відчувати тиск ринків і не можуть отримати доступ до дешевих запозичень.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено пізно вночі з четверга на п’ятницю.

“Ми домовились про дещо нове, що є справжнім проривом, що банки можуть бути напряму ре капіталізовані за деяких обставин... і ми відкриваємо можливість для країн, які себе добре поводять, використовувати Європейський інструмент фінансової стабільності для запевнення ринків та надання певної стабільності для суверенних цінних паперів”, - сказав Президент Європейської Ради Херман Ван Ромпой журналістам на прес-конференції.

Рішення про пряму рекапіталізацію банків має, передусім, допомогти банкам Іспанії та Італії, які продовжують відчувати тиск ринків.

Обидві країни перед початком саміту єврозони на засідання Європейської Ради погрожували заблокувати схвалення пакту зростання та зайнятості, якщо їхні проблеми не будуть враховані партнерами по зоні євро, і не знайдуть свого рішення.

Як повідомляв УНІАН, напередодні засідання саміту єврозони, лідери ЄС погодили новий пакт зростання та зайнятості, який, зокрема, передбачає направлення на розвиток економіки додаткових 120 млрд. євро.

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